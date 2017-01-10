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10 Ocak 2017 17:05

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel;

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel;

10 Ocak 2017 17:05

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Tezel yayımladığı mesajında, ’’Bizlerin doğru ve hızlı bir şekilde haber almasını sağlayan sorumluluklarını her koşulda yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım. Özelliklede globalleşen hayatımızda toplumsal sorumluluk bilinci ile tarafsız ifade özgürlüğü ile kamuoyunun bilgilendirilmesinde gazetecilerimize önemli görevler düşmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık bilgiye ve habere ulaşmak oldukça kolay. Bizlerin habere, bilgiye ulaşmasını, haberlerin yayılmasını sağlayan gazeteciler aslında siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak hayatımızın her alanına etki edecek önemli görevler yürütmektedir. Bu bağlamda tüm basın yayın organlarımıza ve gazetecilik mesleğini yürüten tüm çalışan gazetecilerimizin bu özel gününü bir kez daha kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.



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