GAGİAD Yönetim Kurulu Tuğgeneral 5. Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak'ı ziyaret etti

Dönem Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Tuğgeneral 5.Zırhlı Tugay Komutanı Şefik ATAK'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevi için başarı diledi.

Görüşme esnasında GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GAGİAD ailesi olarak en büyük önceliklerinin Gaziantep halkı ve şehri olduğunu belirterek, 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep'e hizmet edeceklerini söyledi. Başkan Tezel, yönetim kurulu olarak Gaziantep'in ve bölgenin sosyal,ekonomik gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacak her türlü projeye destek olacaklarını sözlerine ekledi. GAGİAD yönetiminin nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten Tuğgeneral 5.Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak, GAGİAD'ın Gaziantep için önemli bir sivil toplum kuruluşunu olduğunu belirterek, bu kuruluşların daha fazla projelerde bulunması için birlik ve beraberlik içerisinde birlikte hareket etmelerinin daha faydalı olacağını belirtti.

Görüşme GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel tarafından GAGİAD Ormanında Tuğgeneral 5.Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak'a adına dikilen 27 fidanın sertifikası ve plaketin verilmesi ile sona erdi.