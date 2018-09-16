GAGİAD'dan ekonomi değerlendirmesi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Bora Tezel, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Piyasaya karamsarlık değil, temkinli iyimserlik hakim olmalı" dedi.

GAGİAD Başkanı Tezer, Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılarla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Hepimizin malumu olduğu ve hayatlarımızda somut olarak hissettiğimiz üzere piyasalardaki dalgalanmanın günlük yaşamımıza, iş hayatımıza yansımaları olmaktadır. Artık savaşların sadece tank, tüfekle değil, ekonomik yaptırımlarla da en acımasız şekilde devam ettiği günümüzde hepimize düşen tedbirli olmak ve gerekli önlemleri almak, ülkemiz için üretmeye ve değer oluşturmaya devam etmektir" dedi.

Tasarruf çağrısında da bulunan Tezel, "Dış etkenlerden en az derecede etkilenmek için üzerimize düşen daha sağlıklı ve daha efektif bir finansal yapıya kavuşmak, bolca tasarruftur. Ekonomi yönetimi sadece devlet boyutunda değil artık işletmeler ve hane halkı boyutunda da hayati önem kazanmıştır.Kamuda, evlerimizde ve işyerlerimizde tasarruf yoluna gitmeli, harcama alışkanlıklarımızı değiştirmeli ve yerli ürünleri tercih etmeliyiz. İşyerlerinde verimin arttırılması, enerji tüketimlerindeki kayıpların azaltılarak minimize edilmesi, iş yapma şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla açılmış vadelerin normale dönmesinin zamanı hepimiz için gelmiştir" şeklinde konuştu

Ülkenin ekonomik anlamda geçtiği süreçten en az zararla kurtulabilmesi için iş dünyasının ve tüm ülke insanın üzerine düşen görevler de olduğunu hatırlatan Tezel, "Ulusal ekonominin güçlenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin arttırılması için önlemler almalı, ulusal ekonomi ve yerli malı konusunda çocuklarımızın eğitimine önem vermeliyiz. Tüm piyasa paydaşlarının en büyük beklentisi fiyat istikrarının sağlanması ve böylece öngörülebilir bir maliyet yapısının oluşması olduğu bu günleri aynı zamanda şirketlerin finansal yapılarını yeniden gözden geçirip mali disiplini arttırması için bir fırsat olarak görmeliyiz. Bazen taşların yerine oturması, asıl potansiyelimizi ve gücümüzü görmemiz için düzenin bozulup tekrar yerine oturması gerekebilir. Bu manada içinden geçtiğimiz sürece yeniden yapılanma süreci olarak değerlendirmeliyiz. Türkiye genç nüfusu, dezavantajları olsa da stratejik lokasyonu, bölgenin kaderinde oynadığı rol, güçlü sanayi kültürü, çalışkan, azimli, vatansever insanları ile yeniden şahlanacak, her geri gelişte olduğu gibi daha öteye sıçramayı başaracaktır. Bu süreçte yatırımların durmaması, stratejik yatırımların teşvik edilmesi sağlıklı büyüme zeminin oluşturulması için önem arz etmektedir. Bu konuda hepimize büyük görev düşmektedir. Artık piyasalardaki olumsuz hava yerini temkinli iyimserliğe bırakmalı, söylem değişmeli ve pozitif gündem el birliği ile yaratılmalıdır. Üreticilerin ve tüketicilerin psikolojisinin piyasa üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğu unutulmamalıdır. Türkiye'nin önünde hiçbir güç duramayacaktır, ülkemizin parlak geleceği için elbirliği ile daha çok çalışmak hepimizin en temel görevidir" diye konuştu.