GAGİAD'dan Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaret

Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Sivas Valiliği'nden Gaziantep Valiliği'ne atanan Davut Gül'ü makamında ziyaret edip, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Görüşme esnasında GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GAGİAD olarak en büyük önceliklerinin Gaziantep halkı ve şehri olduğunu, 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep için sanayi ve eğitim faaliyetlerini sürdüreceklerini, vurguladı. Tezel, "Gaziantep her geçen gün gücüne güç katan üretken bir şehirdir. 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak şehrimizin daha da başarılı olması için her türlü hizmete ve desteğe hazırız" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül ise, GAGİAD Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel tarafından GAGİAD Ormanında Vali Davut Gül adına dikilen 27 fidan sertifikası ve plaket takdimi ile sona erdi.