GAGİAD'dan ortaokul laboratuvarına malzeme ve kitap bağışı

Gaziantep Araban Merkez Ortaokulu'na laboratuvar malzemesi ve kitap bağışında bulunmak üzere ziyaret edildi. Ziyarette GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve GAGİAD üyeleri hazır bulundu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği(GAGİAD)tarafından Merkez Ortaokulu' ziyaret edilerek, okulun laboratuvarına malzeme ve kitap bağşında bulunuldu. Gerçekleşen ziyarette konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "GAGİAD olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da eğitime önem ve destek vermeye devam edeceğiz dedi. Eğitim sürecinde yeterli ve eşit imkanlara sahip olmayan okullara ulaşarak, öğrencilerin eğitim hayatlarındaki ihtiyaçlarını gidermek derneğimiz için çok önem taşımaktadır,çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Araban Merkez Ortaokulu Müdürü Mesut Salman ise GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel'e destek nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.