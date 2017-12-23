Kaplan, mesajında genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tüm halkın canı pahasına düşmana karşı koyduğu Antep Savunmasının bir destan olduğunu söyledi.

Kaplan mesajında, “Antep savunması, kağnının tankı, çakmaklı tüfeğin mitralyözü, yürekleri vatan sevgisiyle dolu bir avuç halkın donanımlı koca birlikleri bozguna uğratmasının destanıdır. Antep Savunması, eli silah tutamayanın barut yaptığı, çocukların siper kazdığı, kadınların yaraları sardığı, birlik olmanın, kenetlenmenin önünde hiçbir kuvvetin durmayacağını da göstermiştir. Bu nedenledir ki Antep daha Birinci Meclis tarafından Gazilik unvanıyla onurlandırılan tek kent olmuştur. Gaziantepliler, Milli Mücadele döneminde tam 11 ay aç, susuz ve başlarına yağan mermilere karşın yaptığı destansı bağımsızlık savaşı ile tüm dünyaya örnek olmuştur. Vatan toprakları uğrunda canları pahasına savaşan ve şehitlik mertebesine ulaşmış kahramanlarımıza ve saygıdeğer gazilerimize borçlu olduğumuz Antep savunması inancın, milli birlik ve beraberliğin ayağa kalkışıdır. Biliyoruz ki, atalarımıza saygı, sadece onları anmakla değil, onlar gibi yiğit, çalışkan ve onurlu yaşamakla mümkün. Bize bıraktıkları miras olan vatan sevgisini, ’Antepli’ olmanın gururunu Gaziantep var oldukça onurla sürdüreceğiz. Ne mutlu böyle bir ecdadın torunları olan bizlere. Bu duygu ve düşüncelerle vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya çalışırken hayatını kaybeden şehitlerimizi minnetle anıyor, vatan savunmasında yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.