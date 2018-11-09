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GAHİB Başkanı Kaplan'dan 10 Kasım mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Atatürk’ün vefatının yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, daha güçlü bir Türkiye için herkesin daha çok çalışması gerektiğini belirtti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Atatürk'ün vefatının yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, daha güçlü bir Türkiye için herkesin daha çok çalışması gerektiğini belirtti.


GAHİB Başkanı Kaplan mesajında, Türk milletinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğunu vurgulayarak, "Milletimizin azim, kararlılık, fedakarlık ve cesaretinin bir sonucu olan Kurtuluş Savaşında kazanılan zafer, mazlum milletler için de örnek alınacak bir destan olmuştur. Türkiye Cumhuriyetini kurarak gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyoruz. Atatürk'ü anmak demek sadece sözde olmamalı, bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için her türlü fedakarlığa hazır olmak demektir. Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve dolayısıyla her anlamda daha güçlü bir Türkiye için çalışmak hepimizin görevi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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