GAHİB Başkanı Kaplan'dan 29 Ekim mesajı

Başkan Ahmet Kaplan mesajında, 600 yıllık bir cihan imparatorluğunun mirası üzerine kurulan Cumhuriyetin, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama azminin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kaplan mesajında, "Milletçe Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyet, bizleri yıllardır bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan en önemli kazanımdır. Bu nedenle Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak herkesin görevidir. İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu tarihi gün dolayısıyla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.