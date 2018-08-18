Kaplan, İslam coğrafyasının bir çok yerinde kan ve gözyaşının devam ettiği, ve Türkiye üzerinde ABD’nin ekonomik yaptırımları ile karşı karşıya bulunduğu bir ortamda Kurban bayramını kutladıklarını belirtti.

Kaplam mesajında, "İslam Alemi olarak Kurban Bayramını, Suriye’de, Filistin’de ve dünyanın bir çok bölgesinde kan ve gözyaşının dinmediği bir ortamda kutluyoruz. Diğer taraftan ülkemiz içeride ve dışarıda terörle mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bunların yanında bir süredir de ABD’nin ekonomik yaptırımları ile mücadele ediyoruz. Yaşadığımız tüm bu sorunları ancak güçlü bir Türkiye ve güçlü bir ekonomimizle çözebiliriz. Bu sıkıntılı süreçten başarı ile çıkabilmek için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Kurban bayramının birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını diliyorum. Bizler birlik ve beraberlik içinde hareket ettikçe, içeriden veya dışarıdan gelecek tüm tehlikeleri kolaylıkla bertaraf ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Kurban bayramını kutluyor, hac farizası için kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin ve kurbanlarının kabul olmasını diliyorum. Kurban Bayramı ülkemizde ve tüm dünyada huzur ve barışa vesile olsun" ifadelerini kullandı.