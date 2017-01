GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan çatışmada yaralanan polise acil şifalar dileyerek,“Gaziantep baş verir baş eğmez. Kentimizi ve ülkemizi kaosa sokmak isteyen terörü ve destekçilerini şiddetle lanetliyoruz” dedi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çeken GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan güçlü bir ekonomiye sahip olan Türkiye’nin bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde aşacağını belirtti. Kaplan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıyı lanetlediklerini de söyleyerek teröristleri kahramanca püskürten emniyet mensuplarını kutladı. Kaplan yaptığı yazılı açıklamada “Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik iki terörist tarafından düzenlemek istenen saldırı emniyet mensuplarımızın dikkati, duyarlılığı ve kahramanca çatışmaya girmesi sonucunda püskürtülmüştür. Gaziantep’e ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüze geçmiş olsun. Teyakkuz halindeki emniyet birimlerimiz bu tür girişimlere İzmir’de olduğu gibi, Gaziantep’te olduğu gibi, yurdun dört bir yanında olduğu gibi canlarını ortaya koyarak cevap vermeye devam edecektir. Bizlere de sanayici olarak, ihracatçı olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak düşen en büyük görev vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkmamız, bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı her koşulda zirveye taşımaya devam etmektir. Bir olmak, birlik olmak ve birlikteliğimizi koruyarak her türlü zorluğa karşı göğüs germek zorundayız. Milletçe birlikteliğimiz her türlü terör belasının üstesinden gelecektir. Gaziantep’te büyük bir facia yaşanmasını önleyen polislerimizi tekrar kutluyor, terörü ve teröre destek verenleri şiddetle lanetliyoruz. Gaziantep her zamanki gibi baş vermiş ama baş eğmemiştir” dedi