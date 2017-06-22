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22 Haziran 2017 10:45

GAHİB Başkanı Selahattin Kaplan:

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

GAHİB Başkanı Selahattin Kaplan:

22 Haziran 2017 10:45


Kaplan, yayımladığı mesajda, bayramın yeryüzünde dökülen kanların ve akan gözyaşlarının durmasını vesile olmasını diledi. Kaplan, Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş, terör ve kıtlık nedeniyle insanların zor günler geçirdiğini anımsattı.


Bayramda bombaların altında girenler olduğunun altını çizerek, “Ramazan boyunca tutulan oruçlarla aç ve açıkta kalan insanların durumlarını daha iyi anladık. Bu şuurla mazlum milletlere el uzatmamız gerektiğine inanıyorum. Ülke olarak her zaman zorluk ve sıkıntı içerisinde olan ülkelere el uzatılıyor. Bu bayramda da bombaların altında bayram yapan insanların varlığını biliyoruz. 6 yıldan beri Suriye’de Müslüman kanı dökülüyor. Milyonlarca insan işini, aşını, yurdunu ve yuvasını terk etmek zorunda kaldı. Bu bayramda da silah gölgesinde bayram yapıyorlar. Ramazan Bayramı’nın mazlumların çektiği sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını diliyorum. İslam Aleminin, vatandaşlarımızın iş dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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