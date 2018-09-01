Ağustos 2018 ayı ihracatında görülen nispi düşüşün ay içerisindeki 9 günlük bayram tatilinden kaynaklandığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci “Zamanı daha verimli kullanmak, daha çok çalışmak, katma değeri yüksek ürünler üreterek dünya pazarlarındaki gücümüzü arttırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ocak-Ağustos 2018 dönemiyle ilgili ihracat verilerini değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların hep birlikte kenetlenerek aşılabileceğini belirterek, "Ülke olarak son dönemlerde ekonomimizde yaşanan sıkıntılardan ders çıkararak daha güçlü ekonomiye sahip bir ülke için bilimsel verilerin ön planda olduğu, üretime AR-GE ve inovasyonun yansıtıldığı, eğitimle insan iş gücünün geliştirildiği, üretimin dünya ihtiyaçları göz önüne alınarak planlandığı, dijital dönüşümün sağlandığı ve sanayide ve üretimin bütün aşamalarında endüstri 4.0’ın uygulanabilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarına hız verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok üretecek ve eğitimli insan iş gücünün üretimin bütün safhalarında yer alması için kalifiye ara eleman yetiştirilmesine önem vererek dünya pazarlarına sunduğumuz ürünlerimizin patentli ve global markalar haline gelebilmesi için çalışacağız. Ağustos ayı ihracat rakamlarındaki düşüşe bakıldığı zaman 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinin bu düşüşte önemli etken olduğunu düşünüyor, hükümetimizin böylesine uzun tatillerde ihracatımızın aksamaması için gerekli önlemleri almasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İlk sekiz ayda 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) verilerine dayanılarak yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk sekiz ayında 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada aynı dönemde Gaziantep’ten de 4 milyar 419 milyon 96 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ve Gaziantep’in bir önceki yılın aynı dönemine oranla ağustos 2018 döneminde ihracatın yüzde 14,5 düşüşle 517 milyon 191 bin dolar olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Ağustos ayında yaşanan düşüşte 9 gün süren bayram tatilinin etkili olduğu da ifade edildi.

Güneydoğu’dan 185 ülkeye 5 milyar 449 milyon 79 dolarlık ihracat

Aynı açıklamada bölge ihracatının Ocak-Ağustos döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8’lik artışla toplam 5 milyar 449 milyon 79 bin dolarlık ihracatın kayıt altına alındığına da dikkat çekildi. Ağustos 2018 döneminde farklı bölgelerde bulunan diğer ihracatçı birlikleri adına da 221 milyon 803 bin dolarlık ihracat kayda alındığı belirtilen açıklamada böylece Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin kayıt işlem hacminin yüzde 2,8’lik artışla 5 milyar 670 milyon 882 bin dolar olduğu ifade edildi. Diğer taraftan, bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde yüzde 49 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 19,9 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin yüzde yüzde 11,4 payla üçüncü sırada yer aldığı duyuruldu. Toplam 185 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya’nın bölge ihracatında ilk sıralarda yer aldığı da belirtildi. Ürün bazında gerçekleştirilen ihracatta ise halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile dış giyim ürünlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğu vurgulandı.

Gaziantep’in Ağustos ihracatı 517 milyon 191 bin dolar

Açıklamanın son bölümünde ise Gaziantep’ten ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine oranla Ağustos 2018 döneminde yüzde 14.5 düşüşle 517 milyon 191 bin olarak gerçekleştiği, Ocak-Ağustos 2018 döneminde de bir önceki yıla oranla yüzde 3,4 artışla 4 milyar 419 milyon 959 bin dolara yükseldiği kaydedilirken, Gaziantep’in Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu da ifade edildi.

Ayrıca açıklamada tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin kentin ihracatında önde gelen sektörler olduğunun altı çizildi.