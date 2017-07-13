Çıkmaz, “Bizim için önce Türkiye gelir” dedi.

Yeniden doğuş destanı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salahattin Kaplan, Hububat Bakliyat Yağlıtohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu ile GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısının ardından ortak bir açıklama yaparak 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, terörü bir kez daha lanetleyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. GAİB Başkanlar kurulu adına bir açıklama yapan GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, “15 Temmuz, yeni Türkiye’nin doğuşunun destanıdır. 15 Temmuz’da dost-düşman tüm dünya, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasisine nasıl sahip çıktığını, bu kutsal değerler için canını nasıl hiçe saydığını görmüştür. 15 Temmuz, demokrasimizin ve ekonomimizin ne kadar sağlam olduğunu, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olumsuzluklardan çok fazla etkilenmediğini bir daha göstermiştir. Türk milleti olarak 15 Temmuz’da tüm dünyaya demokrasi dersi verdik. 15 Temmuz gecesi vatanına, bayrağına, demokrasisine darbe yapmak isteyen hainlere adeta darbe yapan, darbe heveslerini kursaklarında bırakan milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"15 Temmuz ruhu yaşatılmalı"

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” şeklindeki sözlerini hatırlatan GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği birlik ve beraberlik ruhunun gelecek kuşaklara aktarılmasını istedi. “15 Temmuz’da yakılan meşale hiçbir zaman sönmeyecektir” diyen Çıkmaz, artık Türkiye’de darbe yapmak değil, kimsenin darbe yapmayı aklından bile geçiremeyeceğini söyledi.

"Ekonomimizin gücü ortaya çıktı"

Türk silahlı kuvvetleri içine sızmış olan FETÖ terör örgütü mensupları tarafından tertiplenen hain darbe girişiminin ekonomiye olumsuz etkisinin son derece sınırlı ve kısa sürdüğünü kaydeden Başkan Çıkmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hükümetimizin dirayetli ve kararlı tutumu ile alınan doğru kararlar sonucu Türkiye ekonomisi bu zorlu süreçten ciddi bir yara almadan çıkmış, böylesine önemli bir sınavı büyük başarı ile geçmiştir. Biz ihracatçılar da, hükümetimizin politikaları doğrultusunda dünyanın dört bir tarafına daha fazla ihracat yapmak, ülkemizin kalkınmasına, refah düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ülke kalkınmasına giden bu yolda, karşımıza çıkacak her türlü güçlüğü aşacak azim, birikim ve tecrübeye sahip olan ihracatçılarımız, 15 Temmuz’dan bu yana geçen bir yıllık süreçte önemli başarılara imza atmıştır. 2017 ihracat rakamlarına bakıldığında ihracatımızdaki artış oranları gözükecektir. Bizler her türlü zorluğu yenerek, ülkemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için önce Türkiye gelir, önce vatan gelir.”

"Tarihi bir dönüm noktasıdır"

Hain darbe girişiminin yaşandığı karanlık geceden aydınlık Türkiye’ye giden yolda alınacak çok önemli mesajlar bulunduğunu da söyleyen GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, "Türkiye olarak karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha uyandık. O karanlık geceyi olumsuzluklarından çok, ülkemize, demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kattıkları ile anmak gerekmektedir. 15 Temmuz gecesi verilen demokrasi mücadelesi tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye olarak, bir daha asla yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olaydan, birlik ve beraberliğini sağlamış, teröre, darbecilere, hainlere karşı tek vücut olmuş bir şekilde çıktık. Türkiye olarak büyük bir sinerji yakaladık. Dolayısıyla kısa sürede toparlandık. Eğer Türkiye’de yaşanan bu menfur, hain darbe girişimi başka bir ülkede meydana gelse idi gerek ekonomi, gerekse de demokrasi alanında toparlanması yıllar alabilirdi. Biz ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, hükümetimizin de kararlılığı ile kısa sürede darbenin tüm izlerini silmeyi başardık. Ekonomimizde ciddi bir tahribat meydana gelmezken, demokrasimiz ise daha da güçlenmiştir. Ülkemizde her alanda taşların yerine oturduğu, kimsenin bu milletin iradesine kelepçe vuramayacağı bir kez daha görülmüştür" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Çıkmaz, açıklamasının sonunda, 15 Temmuz gecesi vatan haini darbecilerin tankına, topuna, tüfeğine karşı, kahramanca mücadele ederek, hayatlarını kaybeden 249 şehidimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize de sağlık diledi. Çıkmaz, "Hain darbe girişimi kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde püskürtülmüştür. Tüm şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyoruz. Son olarak, bir daha böylesine kötü menfur bir kalkışmanın yaşanmamasını dilerken, ihracatçılar olarak ülkemizin geleceğine güvenle baktığımızı ifade etmek istiyoruz. Umutsuzluk, yılgınlık ve karamsarlık gibi düşünceleri beynimizden tamamen silerek, ülkemizi her anlamda dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu