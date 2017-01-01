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01 Ocak 2017 12:27

GAİB Başkanlar Kurulu’ndan teröre tepki

GAİB Başkanlar Kurulu’ndan teröre tepki

01 Ocak 2017 12:27

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, İstanbul Ortaköy’de gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınadı.
Çıkmaz GAİB Başkanlar Kurulu adına yaptığı açıklamada, terörün yeni yılın ilk saatlerinde masum insanları hedef alarak çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Türkiye’nin yeni yıla birlik ve beraberlik içerisinde girmek için mücadele ettiğini anımsatan Çıkmaz, bu mücadeleye sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti. Hainlerin boş durmadığını ve bu kez savunmasız insanları hedef aldığını vurgulayan Çıkmaz, geçen yılın çeşitli aylarında yüzlerce insanını terör saldırılarında kaybeden Türkiye’nin 2017 yılına da terör saldırısıyla başladığını kaydetti. Hainlerin isim değiştirerek saldırdığını belirten Çıkmaz, “Bugün x terör örgütü, dün y terör örgütü olarak çıkıyorlar. Bu saldırılar ülkemizin birlik ve beraberliğini almıştır. Millet olarak devletimizin yanındayız. Terör eylemleriyle hiçbir yere varamayacaklar” dedi.
Arkadaş gruplarıyla bir arada eğlenmek isteyen sivil vatandaşların bulunduğu bir noktayı hedef alan hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Çıkmaz, “Milletimize baş sağlığı diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” diye konuştu.



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