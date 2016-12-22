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22 Aralık 2016 11:00

GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz:

GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz:

22 Aralık 2016 11:00

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Antep Savunması’nın dünya tarihine altın harflerle yazılan örnek bir savunma olduğunu belirtti.
Abdülkadir Çıkmaz, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yokluklara inat, mücadele ve azmin en güzel örneğinin Antep Savunmasında yaşandığını ifade etti. Şehrin 95 yıl önce büyük bir sınav verdiğini hatırlatan Çıkmaz, “Antep savunması satırları kanla yazılmış emsalsiz bir destandır. Yaklaşık bir asır önce bu topraklarda verilen mücadele bizlere her anlamda örnektir. Sabır, mücadele, azim ve sebatla aziz vatan toprakları için çarpışan atalarımızın mirasına sahip çıkıyoruz. Dün verilen mücadeleyi bugün farklı kulvarda gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin ihracatının artırılması ve Gaziantep menşeli ürünlerin dünyanın dört bir köşesine satılması için büyük mücadele veriyoruz. Herkes bulunduğu konum itibariyle ülkesine fayda sağlamakla görevli, biz ihracatçılarda üretimleri yurtdışına satarak ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Çıkmaz, 25 Aralık ruhunun her zaman terütaze kaldığını vurgulayarak, Antep Savunmasının şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andığını ifade etti.



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