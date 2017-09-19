Çıkmaz, 2017 yılında 9 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ortaya konulduğunu ve ilk 8 aylık dilimde bölge ihracatının 5 milyar 253 milyon 458 bin dolara yükseldiğini kaydederek ihracatın arttırılması yönündeki bütün çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Çıkmaz, Gaziantep’in hafta sonu 74 ülkeden 44’ü büyükelçi ve misyon şeflerinden oluşan 176 kişilik bir heyeti ağırladığını belirterek organizasyonun başarıyla sonuçlandığını ve konukların Gaziantep’ten mutlu ayrıldıklarını ifade etti. GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Büyükelçiler Gaziantep buluşmasında adeta Gaziantep’in seferber olduğunu da belirterek, "Hafta sonu Gaziantep çok büyük bir organizasyonla dünya nüfusunun yüzde 44.5’lik bölümünü temsil eden ülkelerin büyükelçilerini ağırladı. TİM, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve GAİB’in ortak çalışması ve çabalarıyla gerçekleştirilen bu organizasyonda kentimizde adeta büyük bir seferberlik vardı. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, STK’larımız büyükelçilerin en iyi koşullarda ağırlanması yönünde büyük çabalar sarf etti. Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek’te böyle bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmayarak büyükelçilerimizle bir toplantı gerçekleştirerek ülke vizyonumuzu gözler önüne serdi. Elbette bu tür organizasyonlar Gaziantep’in dünyaya farklı yönleriyle de açılmasında önemli rol oynamaktadır. 187 ülkeye ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in tarihi ve kültürel değerlerinin, antik dinamiklerinin ve gastronomisinin tanıtımı önümüzdeki süreçlerde beklenen 3 milyon turist hedefinin gerçekleştirilmesini hızlandıracaktır. Diğer taraftan ihracat şampiyonu kentimizde uluslararası inanç turizmi, kültür ve kongre turizmi yanında gastronomi turizmi de bu yolla gelişecektir" dedi.

Abdulkadir Çıkmaz, Büyükelçiler Gaziantep Buluşmasına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür ederek, "Organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek’e, Gaziantep Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e, TİM Başkanımız Mehmet Büyükekşi’ye ve TİM yönetim kurulu üyelerine, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde görev yapan başkanlarımız ve üyelerimize, Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yavuzeli Belediye Başkanımız Mustafa Kemal Sakaroğlu ve ekiplerine; etkinlik kapsamında yabancı konuklarımızın huzur ve güven içerisinde incelemeler yapmasına büyük destekler veren ve güvenlik güçlerimizi adeta 24 saat teyakkuzda tutan İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Alay Komutanlığımıza ve bu birimlerde görev yapan bütün güvenlik güçlerimize, üç günlük süreçte konuklarımıza Gaziantep mutfağının en güzel yemeklerini tattırmak için çaba sarf eden ilgili kuruluşlarımızda görev yapanlara, konuk büyükelçilerle ilgili etkinliklerin yerel, ulusal ve uluslararası mecralarda yankı uyandırmasını sağlayan medya kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza, STK’larımız, esnafımız ve kısacası bütün Gaziantep’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

74 ülkeden 44’ü büyükelçi 176 kişilik heyet Gaziantep’ten mutlu ayrıldı

TİM, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından koordine edilen Büyükelçiler Gaziantep Buluşması kapsamında 15-17 Eylül 2017 tarihleri arasında; Arnavutluk, Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Belarus, Benin, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Şili, Kosta Rika, Kolombiya, Hırvatistan, Cibuti, Ekvador, Mısır, Etiyopya, Finlandiya, Gana, Yunanistan, Guatemala, Endonezya, İran, İrlanda, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kore, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Letonya, Arap Devletleri Birliği, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Moritanya, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Filistin, Panama, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Raunda, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Somalili, Güney Afrika, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, İsviçre, Tacikistan, Tayland, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Yemen, Zambiya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, IMF Türkiye Temsilcisi, Arap Devletleri Birliğinden büyükelçiler ve ülke temsilcilerinden oluşan 176 kişilik heyet Gaziantep’te ağırlanmış, heyete Türkiye’nin değişik illerinden gelen TİM yönetim kurulu üyeleri de eşlik etmişti.