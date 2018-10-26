GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci

Başkan Kileci yazılı mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü onur, gurur ve büyük bir coşku ile kutladıklarını belirterek, "Millet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son yıllarda başta Suriye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında yaşananlar görüldüğünde laik ve demokratik Cumhuriyetimize dört elle sarılmamız ve O'nu sonsuza kadar koruma kararlılığımızı bir kez daha göstermemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Türk milletinin karakterine en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyet' tir. Cumhuriyete sahip çıkmak Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkmanın yanında, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, eşitliğe, kardeşliğe, akıla ve bilime de sahip çıkmak anlamını taşımaktadır. Tarihimizin en şanlı günlerinden biri olan 29 Ekim'de tüm ev ve iş yerlerimizi bayraklarla donatarak, Cumhuriyet Bayramımızı çok büyük coşku ile kutlamalıyız" ifadelerini kullandı. İhracatçılar olarak, "Müreffeh bir Türkiye için" daha çok çalışmaya devam edeceklerini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, "Aydınlık bir gelecek için ülke olarak daha çok çalışmak, üretmek ve ihracat yapmak zorundayız. İhracatçılar olarak, daha güçlü bir Türkiye için dünyanın dört bir tarafı ile ticari faaliyetlerimizi geliştirerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya devam etmekte kararlıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diler, minnet ve şükranlarını sunarım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun " ifadelerine yer verdi.