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22 Haziran 2017 13:38

GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, bayram mesajı yayımladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesini dileyerek Ramazan Bayramı kutladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, bayram mesajı yayımladı

22 Haziran 2017 13:38


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayram’ının insanlığa huzur, barış ve refah getirmesini temenni etti.


İslam Aleminin Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Çıkmaz, 11 ayın sultanı ramazanın ardından bayram yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.


Çıkmaz, son 2 yılda Türkiye’nin çok zor badireler atlattığını vurgulayarak, “Ramazan Bayramının birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin kenetlenmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.


Bayramların sevgi, hoşgörü, barış, kardeşlik ve yardımlaşmanın zirveye ulaştığı seçkin zaman dilimleri olduğunu ifade eden Çıkmaz, bu nadide günlerin kıymetini bilmek gerektiğine dikkati çekti. Bayramın bayram olması için kırgınlıkların ve küskünlüklerin son bulması gerektiğine işaret eden Çıkmaz, “Düşmanlıkların son bulduğu, kin ve nefretin yerini barış ve sevginin aldığı gün bayrama kavuşmuş oluruz. Bayramlar aynı zamanda birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşma ve dayanışmanın da sağlandığı en önemli günlerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle İslam Aleminin, halkımızın ve ihracatçılarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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