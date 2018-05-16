GAİB hizmet binasında koordinatör başkanı seçmek için bir araya gelen 4 birlik başkanı, yeni başkan olarak Ahmet Fikret Kileci’yi belirledi. Kileci, yaptığı açıklamada, bu büyük ihracat ailesini temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sunan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin bugüne kadar önemli hizmetlere imza atığını ifade eden Kileci, aldığı bayrağı daha da yukarılara taşımak için çalışacağını dile getirdi. Üstlendiği görevin zorluğunun farkında olduğunu söyleyen Kileci, “Bu ailenin mutluluğunu daim kılmak, başarılarına başarı katmak için daha çok çalışacak daha çok üretecek daha çok ihracat yapacağız. Daha çok çalışıp daha çok üretirken de akıllı yatırımlara ağırlık vereceğiz. Türkiye’nin ihracat liginde zirvelere çıkabilmesi için muhakkak yenilenmeliyiz. İnsana yatırımın çok önemli olduğunun farkındayız ve insanı merkez alarak, İnovasyon, Ar-Ge ve tasarıma daha çok ağırlık verecek, bu sayede ihracatta katma değerli ürünlerin payını artırmış olacağız" ifadelerini kullandı.