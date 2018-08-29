yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kileci mesajında, 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında yapılan Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasının ardından Anadolu’nun düşman askerlerinden temizlendiğini hatırlatan Kileci, “Ulusal tarihimiz, parlak zaferlerle doludur. Bu zaferlerden biri de Atatürk’ün başkomutanlığında yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesidir. Yurdumuzu işgal eden emperyalist güçlere karşı verilen Başkomutanlık Meydan Muharebesinin kesin zaferle sonuçlanması, ebediyen yaşayacak olan genç Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini sağlamlaştırmıştır. Türk milletinin gücünün ortaya konulması, birlik ve beraberlikle kenetlenmesi bakımından da büyük anlam ifade eden Büyük Taarruz’la emperyalist güçlerin planları bozguna uğratılmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıldönümünü kutlarken, vatan savunmasında canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.