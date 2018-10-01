GAİB'ten 185 ülkeye 6 milyar 197 milyon 538 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının Ocak Eylül 2018 döneminde bir önceyi yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,5'lik artışla 6 milyar 197 milyon 538 bin dolarlık olarak gerçekleştiğini ifade etti. Kileci, yaptığı açıklamada Gaziantep'ten Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,1'lik artışla 607 milyon 279 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, yılın ilk dokuz ayında ise Gaziantep'ten toplam 5 milyar 26 milyon 44 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Ocak Eylül İhracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yıl sonu hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaları yürüttüklerini, yurt dışı fuar ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini de sözlerine ekledi.

Güneydoğu ihracatında artış devam ediyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından TİM verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5,5'lik artışla toplam 6 milyar 197 milyon 538 bin dolar'lık ihracat kayda alındığı, aynı dönemde, diğer İhracatçı Birlikleri adına ise toplam 250 milyon 870 bin dolar'lık ihracat kayıt altına alındığı ifade edilerek, toplamda GAİB'in ihracat kayıt işlem hacminin, yüzde 4,4'lik artışla 6 milyar 448 milyon 408 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

İhracatta Ortadoğu liderliğini korudu

GAİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yapılan ihracatta Orta Doğu Ülkeleri yüzde 49 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri yüzde 19,9 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri yüzde 11,4 pay ile üçüncü sırada yer aldığı da ifade edildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Eylül 2018 döneminde 185 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği de açıklanırken, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya olduğu belirtildi. Ocak-Eylül 2018 döneminde halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile dış giyim ürünlerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğu da yapılan açıklamada ifade edildi.

Gaziantep En Fazla İhracat Yapan 6. İl Oldu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ilinin Gaziantep olduğu, Kentten 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 5 milyar 26 milyon 44 bin dolar ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edilirken, Gaziantep'ten en fazla ihraç edilen ürünlerin başında halı, tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri geldiği de belirtildi.