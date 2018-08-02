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02 Ağustos 2018 19:06

Galatasaray’ın Gazişehir’den transfer ettiği Mirza Cihan Türk Gareth Bale olarak adlandırılıyor

Gazişehir’den Mirza Cihan’ı kadrosuna katan Galatasaray’ın yeni transferi Gazişehir’deki oyun tarzıyla ünlü futbolcu Gareth Bale’e benzetiliyordu.

Galatasaray’ın Gazişehir’den transfer ettiği Mirza Cihan Türk Gareth Bale olarak adlandırılıyor

02 Ağustos 2018 19:06


Geçtiğimiz yıllarda Spor Toto 1.Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep alt yapısında yer alan ve son bir buçuk yıldır da A takım kadrosunda bulunan Mirza Cihan, Türkiye’de gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Gazişehir’de forma giydiği kısa sürede hocaların, menajerlerin ve scout ekiplerinin ilgisini çeken Cihan, genç yaşına rağmen A takıma çıkmış ve alt yapı hocaları tarafından buradaki oyun tarzıyla Galler’li ünlü futbolcu Gareth Bale’e benzetilmişti. Geçtiğimiz yıl Gazişehir’le çıktığı antrenmanlarda ve maçlarda dikkat çeken Cihan, öncesinde U21 Ligi’nde iki sezon boyunca oynadığı 60 maçtaki başarılı oyunuyla da göz doldurmuştu.


Asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen, sol açık ve orta sahada da görev alabilen Mirza Cihan, dikine çabuk bir şekilde gidebilme yeteneği, sert şutları, ileri oyun görüşü ve etkili paslarıyla öne çıkıyor. Futbola 6 yaşında başlayan Cihan, 2016-2017 sezonunun ortalarından itibaren o zamanki adı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olan Gazişehir Gaziantep ile profesyonel sözleşme imzalayıp A takım kadrosuna dahil olmuştu.


Bugün itibariyle Galatasaray’la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayan Mirza Cihan, 26 Ekim 2000 Denizli doğumlu olup, 1.82 cm boyunda ve 74 kilo ağırlığındadır.




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