GAPPLAST 2017 Fuarı 27 Eylül’de kapılarını açacak

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarın hazırlıkları aralıksız şekilde devam ediyor.

İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Aksaray, Niğde başta olmak üzere birçok ilden yurtiçi ve İran, Suriye, Mısır, Tunus ve Libya gibi yurtdışı bağlantılı plastik makineleri, kimyasal ve hammaddeler, makine yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, kalıp, hidrolik ve pnömatik, geri dönüşüm firmalarının yanı sıra dekorasyon ve sulama sistemleri, PVC pencere ve boru üreticisi firmalarının katılımı ile 27 Eylül’de ziyarete açılacak olan GAPPLAST 2017 Fuarı bölgede ikinci defa yapılacak.

Müşterilerin beklentileri ve talepleri göz önüne alınarak, yurtiçi ve yurtdışı tanıtım politikası ve ziyaretlerin programlandığı fuara, profesyonel ziyaretçi çalışmalarına daha da ağırlık veriliyor.

Çok önemli bir üretim merkezi olan Gaziantep’te 100 civarında firma ve marka ile gerçekleştirilecek fuar, küreselleşen dünyada rekabetin giderek arttığı plastik ve kimya sektöründeki firmaları, dünya ile entegre hale getirip vizyonlarını daha da ileriye taşımak, teknolojik olarak kendilerini yenilemelerine ve gelişmelerine ortam hazırlamak amacıyla yapılıyor.

Üretim ve ihracat gücü, sağladığı istihdam ve katma değer açısından Türkiye’de önemli sektörler arasında yer alan plastik ve kimyada çalışmalar yapmak için gerçekleştirilecek, GAPPLAST Fuarı, Gaziantep ve bölge için çok önem arz ediyor.

GAPPLAST 2017 Fuarı’na Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), PAGÇEV, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), ÇUVDER ve Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGE PLASTDER) katılım sağlayacak ve tüm üyelerine duyuracak.