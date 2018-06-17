GAPSHOES Kış Fuarı 27 Haziran’da kapılarını açıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen GAPSHOES Fuarı’nın açılış töreni, 27 Haziran Çarşamba günü protokol üyeleri, firma temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Temsil edilen firma sayısının 135, marka sayısının da 350 olduğu fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 27-30 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Toplam 15 bin 750 metrekare alanda yapılacak fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabıları, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler gibi ürün grupları yer alacak. Fuara Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa illerinden ve yurtdışından Çin ve Suriye’den firmalar katılacak. Türkiye’nin her noktasından profesyonel ziyaretçilerin katılacağı fuara, yurt dışından, başta Ortadoğu Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Irak, Azerbaycan, Cezayir, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Fas, Nijerya ve Suudi Arabistan’dan ziyaretçiler gelecek. Gaziantep’ de erkek, çocuk, bayan ve spor ayakkabı üretimi ortalama günlük 150 bin adet olmakla beraber terlik üretimi günlük 1-1,5 milyon arası değişiyor.

Türkiye’nin günlük ayakkabı ve terlik üretimini yüzde 60 oranında Gaziantep karşılıyor.