GASBEM Türkak'a akredite oldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM), Türk Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) akredite oldu.

Kısa zamanda TÜRKAK'a akredite olma başarısını gösteren GASBEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) alacağı yetki belgesi ile yedi meslek kolunda mesleki yeterlilik sınavı ve belgelendirme yapabilecek.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GASBEM'in hızlı ve etkin bir sürecin ardından TÜRKAK'a akredite olduğunu ve yetki belgesi için çalışmaların başladığını söyledi.

GASBEM'in mesleki yeterlilik sınavlarını yapabilmesi için MYK'den yetki belgesi alması gerektiğini belirten Ünverdi,“Bunun ön şartı da TÜRKAK'a akredite olmaktan geçiyordu vezorlu bir süreci kısa zamanda tamamlayarak TÜRKAK'a akredite olduk. Bundan sonra da Mesleki Yeterlilik Kurumu süreci olacak ve alacağımız yetki belgesi ile GASBEM'de mesleki yeterlilik sınavlarını yapabileceğiz” diye konuştu.

Adnan Ünverdi, yetki belgesininbir buçuk aya kadar alınacağını ve Aralık ayının başında mesleki yeterlilik belgelendirme faaliyetlerinin GASBEM'de yapılmaya başlayacağını kaydetti.

GASBEM tarafından başvuruda bulunulan meslek kolları şunlar, “Çelik Kaynakçı-Seviye 3, İplik Bitim İşleri Operatörü-Seviye 2, İplik Eğirme Operatörü-Seviye 2, Ön İplik Operatörü-Seviye 3, Köprülü Vinç Operatörü-Seviye 3, Makine Bakımcı-Seviye 3, Makine Bakımcı-Seviye 4”