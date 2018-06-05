Bünyesine kazandırdığı araçları GASKİ 25 Aralık İşletmeler binasında inceleyen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “İlçelere vereceğimiz hizmetlerde kullanılmak üzere makine parkurumuzu güçlendirdik. Son teknoloji ve çevre dostu araçlarımız ile ilçelerimize de il kalitesinde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

GASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gaziantep’in ilçelerine hizmet vermesi için temin edilen araçlar çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Araçlarda azotlu (üre) ve su bazlı bir çözelti olup egzozda bulunan NOx gazlarının oranını düşürebilmek için motordan çıkan egzoz gazlarına püskürtülen ve adblue diye tabir edilen bir sistem kullanılmakta. Motordan çıkan egzoz gazları üzerine püskürtülen adblue yüksek sıcaklık altında amonyağa dönüştürerek zararlı NOxgazlarını büyük ölçüde parçalayıp zararsız nitrojen gazı ve su buharı olarak atmosfere salınmasını sağlıyor. Çevre dostu kombine kanal temizleme araçları temiz ve kirli suyu ayıran hareketli bölme teknolojisine de sahip olduğu için, sefer sayısını azaltarak hem maliyetten kâr ediyor, hem de abonelere hızlı hizmet vererek daha verimli kullanılabiliyor.