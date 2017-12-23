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23 Aralık 2017 10:09

GASKİ Makina parkını MST ekskavatör ile güçlendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü şehrin su ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi için yürüttüğü projelerde kullanmak üzere, Devlet Malzeme Ofisi aracığı ile yerli üretim MST marka, 2 adet M300LC paletli ekskavatör ile iş makinaları parkını güçlendirdi.

GASKİ Makina parkını MST ekskavatör ile güçlendirdi

23 Aralık 2017 10:09


MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, ekskavatör teslimatı dolayısıyla fabrikaya gelen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ’a üretim tesislerini gezdirerek bilgilendirdi.


Sönmezler ve Karadağ, fabrika ziyaretinin ardından MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı’dan ekskavatörlerin anahtarlarını teslim aldı. Teslim törenine, MST Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral, Güney Anadolu Bölge Müdürü Polat Akın Güler ve Bölge Satış Müdürü İzzet Kocalar da katıldı.


MST Hakkında


Tekstil, Enerji, İnşaat, Ambalaj, İş ve Tarım Makinaları, Finans, Bilişim, Sağlık, Gayrimenkul, AVM ve Eğitim sektörlerinde başarıyla faaliyet gösteren SANKO Holding’in, iş makinaları sektöründeki yatırımı MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., deneyimli ve uzman bir kadro ile 2003 yılında kurulmuştur.


MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep’teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatörlerinin satış ve satış sonrası hizmetler faaliyetini Türkiye çapındaki 50’nin üzerinde yaygın yetkili servis ağı, mobil servis araçları ve 11 bölge satış müdürlüğü ile yapmaktadır.


Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST, çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler ile yürütmektedir.




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