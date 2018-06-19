Sönmezler yapağı açıklamada, 7143 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarının yapılandırılması işleminin başladığını belirterek, yapılandırmanın 31.03.2018 tarihinden önceki su borçlarını kapsadığını ifade etti. Borçların peşin ödenmesi durumunda gecikme faizinde yüzde 90, borcun taksitlendirilmesi halinde ise yüzde 50 oranında faiz indirimine gidileceğini belirten Sönmez, "Gaziantep’te yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi gerekir. Peşin ödemeler büyük avantaj sağlıyor. Yine iki taksit ödemelerde de gecikme faizinden yüzde 50 indirim sağlanacak.Taksitli ödemeler için 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı bulunmaktadır. Yapılan taksitler iki ayda bir ödenecek. Abonelerimizin yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü Merkez binasına veya Karataş şubemize müracaat etmeleri gerekiyor” dedi.

Yapılandırma müracaatlarının 31 Temmuz 2018 salı günü mesai bitiminde sona ereceğini ifade eden Sönmezler, “Abonelerimizin gereken hassasiyet göstermeleri ve son günü beklemeden bu fırsatı değerlendirmeleri kendi yararlarına olacaktır” diye konuştu.