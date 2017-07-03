Bu çerçevede, Salkım Mahallesinin atık sularını kapalı sisteme alınması ve Samözü Deresi ıslah çalışmaları kapsamında 22 köyü ilgilendiren çalışmayı başlattı.

Nizip ilçesi sınırlarında olan Samözü Deresi boyunca Şehitkamil ilçesine bağlı Atabek, Karahöyük, Bedirköy, Suboğazı, Kozluyazı, Karaburun, Tuğlu, Kalemeydanı, Tokdemir mahalleri ile yine Nizip ilçesine bağlı Boyluca, Fıstıklı, Adaklı, Salkım, Tatlıcak, Çanakçı, Kıratlı, Tuğlu, Kızılcakent, Akçakent, Mağracık, Çatak, Nahırtepe mahalleleri (köyden dönüşen 22 mahalle) kirli akan çayın temizlenmesini istemeleri üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleri sonrasında çalışma başlattı.

Köylerden gelen yoğun şikayet üzerine başlatılan çalışmada Adaklı-Salkım yerleşim birimleri civarındaki Nizip Çayı kenarına dere üzerinde bir su alma yapısı yapıldı. 12 bin 317 metre, bin 600 koruge boru döşenerek pis sular kapalı sisteme alındı. Pis suların bu yerleşim birimlerinden uzaklaştırıldıktan sonra tekrar dereye deşarjını sağlanarak, özellikle bu bölgelerde derenin temiz akması sağlandı.

Samözü Deresinden gelen atık su 12 bin 405 metre ve bin 600 milimetre çapında hat ile deplase edilmiş olup, Adaklı ve Salkım mahallelerindeki mağduriyet giderildi. Bugüne kadar bu proje için 13 milyon TL harcanmış olup, çalışmalar 2016 yılı içerisinde tamamlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “Bu işin devamı niteliğinde ve taşkın kontrolünü de sağlayacak yeni iş kapsamında h=4,40 metre yüksekliğinde bin 200 metre uzunluğunda dere kenarına betonarme set ve Salkım çıkışından Tatlıcak sulama bendine kadar bin 200 metre bin 600 koruge borularla ayrıştırma hattı uzatılarak derenin Salkım ve Tatlıcak sulama bendi arasında da sadece kaynaklardan açığa çıkan suyun akmasını sağlanacak şekilde çalışmalar sürüyor” dedi.

Sönmezler, bu iş kapsamında 8 milyon TL harcanacağını ve yıl sonunda işi tamamlamayı planladıklarını söyledi.