8 mahallede yaklaşık 250 bin nüfusun yararlanacağı içme suyu depoları, şebeke ve ana isale hatları yapımına geçen sene başlayan GASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmasının yüzde 40’lık oranını tamamladı.

Yaklaşık 48 milyon TL’lik bir yatırımla bölgenin içme suyuna alternatif çözüm üretmeyi amaçlayan GASKİ, Mizmilli isale hattından besleme alarak 3 adet servis deposu ve 97 km şebeke ve isale hatları ile Beylerbeyi-Beykent Bölgesi’nin su sıkıntısına yönelik tedbirlerini alıyor.

2019 yılının mart ayında tamamlanması planlanan Beylerbeyi-Beykent Bölgesi İçme Suyu Projesi’nin finansmanı bir Japon kuruluşu olan JICA tarafından uzun vadeli düşük faizli kredi ile sağlanıyor.

250 Bin nüfus yararlanacak

Bölgenin 2010 yılında imara açıldığını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, günümüzde de hızla yapılaşmanın olduğunu belirtti. Bölgede 33 bin kişilik Gaziantep Kalyon Stadyumu’nun da bulunduğunu ifade eden Sönmezler, ayrıca toplu konut idaresince yapımı devam eden ve tamamlanan konut alanlarının da proje bölgesinde önemli yer tuttuğunu söyledi. Sönmezler, bunun dışında Yukarı Beylerbeyi, Fıstıklık, Karacaahmet Mahallesinin bir kısmı, Çamlıtepe, Gaziler, Alpaslan, Göktürk gibi yeni oluşan mahallelerin de proje kapsamına girdiğini belirtti.

Sönmezler, 3 adet yapılan su depolarından birisinin tamamlandığını, birisinde çalışmaların devam ettiğini ve diğerinin ise temelinin atıldığını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 250 bin nüfusa ve maksimum bin 20 kotlarına kadar su ulaştırabileceklerini vurgulayan Sönmezler, “Bu bölgede şebeke içme suyu ihtiyacı boru çapı 1200 milimetre. Mizmilli hattından karşılanacak. Proje kapsamında 2 adet 20 bin metre küp ve 1 adet 6 bin metre küp hacimlerinde depolar ile boru çapı 100 milimetre ile yine boru çapı 1000 milimetre çapları arasında toplam 97.635,00 metre düktil boru ile içmesuyu iletim ve şebeke hattı döşenecek” diye konuştu.

Sönmezler, demiryolu ve karayolu geçişleri için muhtelif çaplarda 10 adet toplam 1. 037,00 metre yatay delgi çalışmasının da yapılacağını dile getirdi.