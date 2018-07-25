GASMEK hem eğlendiriyor hem öğretiyor

8 bin 145 çocuğun katılımıyla devam eden eğitimlerde, bilişim teknolojileri, kişisel gelişim, müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, güzellik ve saç bakım hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri, yabancı diller, sınav hazırlık grupları ile spor alanlarındaki birçok önemli branşlar dikkat çekiyor.

Yaz Okulu kapsamında aldıkları eğitimin yanı sıra çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler bu yaz da çocuklara dolu dolu bir tatile geçirmesine vesile oluyor. Çocukların hem dinlenmelerini hem de farklı hobiler edinerek eğitimlerini sağlayan GASMEK Yaz Okulu, tam da bu noktada devreye giriyor. Eğitim, sanat, müzik ve sporun iç içe geçtiği yaz okullarında çocuklar eğlenirken öğrenmenin de keyfine varıyor. Çocuklar GASMEK’te bir yandan eğitim alırken diğer taraftan sosyalleşerek boş vakitlerini değerlendirme fırsatı buluyorlar.

Birbirinden renkli, neşeli görüntülerin yaşandığı etkinliklerde çocuklar gönüllerince vakit geçiriyorlar. GASMEK binlerce öğrenciye hem tatil hem de eğitim imkanını bir arada sunuyor. Binlerce öğrenci burada bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştiriyor, diğer taraftan da tatillerini değerlendiriyor. Çok geniş bir yelpazeyi kapsayan yaz okullarında yaygın olarak teknoloji, dil, sanatsal faaliyetler, müzik, resim, satranç gibi birçok alanda çocuklar ilgi ve becerileri doğrultusunda eğitimler alırken, gelecek eğitim ve öğretim dönemi için de motivasyon kazanıyorlar.