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05 Temmuz 2017 11:43

GASMEK yaz eğitimleri başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimleri Kursları (GASMEK) çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz yaz eğitimlerine başlıyor.

GASMEK yaz eğitimleri başlıyor

05 Temmuz 2017 11:43


Çocuk ve gençlerin gelişmesi yönünde belediye bünyesinde hizmet veren kurumlarda yaz eğitimleri, kampları ve spor aktiviteleri gibi birçok etkinliği başlatan Büyükşehir Belediyesi, GASMEK’te de öğrencilerin yaz tatilini iyi ve verimli değerlendirmesi için eğitimlerine başlatıyor.


Bu kapsamda, yaz boyunca bilişim teknolojileri, müzik ve gösteri sanatları, yabancı diller, sanat ve tasarım, grafik ve fotoğraf, el sanatları teknolojisi gibi 16 ayrı alanda toplamda 178 branşta eğitim verilecek.


10 Temmuz Pazartesi günü başlayacak eğitimlerden 11-16 yaş arasındaki çocuklar ve gençler faydalanacak.


25 kurs merkezinde yaz okulları çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimler hakkında bilgi almak isteyenler www.gasmek.org.tr adresinden veya (342) 335 27 00 nolu telefonu arayabilirler.




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