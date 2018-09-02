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02 Eylül 2018 13:04

GASMEK Yükseköğretim Kurumları sınavında yüzde 85’lik başarı yakaladı

Gaziantep Büyükşehir Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde açılan ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrencilerden bin 202’si Türkiye’nin çeşitli üniversitelerine kayıt yaptırmaya hak kazandı.

GASMEK Yükseköğretim Kurumları sınavında yüzde 85’lik başarı yakaladı

02 Eylül 2018 13:04


Birçok alanda ücretsiz meslek kursuyla binlerce insanı meslek sahibi yapan GASMEK, eğitim hayatına verdiği destekle de farkındalık oluşturdu. “GASMEK, Gaziantep’in markasıdır” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkeze duyduğu güveni her fırsatta dile getirdi. Eğitim kurslarına katılan öğrenciler, başkanın güvenini boşa çıkarmadı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda büyük bir başarı elde etti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018-2019 YKS tercih sonuçları açıklandı. Hayallerini süsleyen üniversiteye ilk adımı atmaya hazırlanan milyonlarca öğrencinin arasında GASMEK’ten yararlanan öğrenciler de yerini aldı. GASMEK’in üniversiteye hazırlık kurslarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrenciler, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gurur tablosu oluşturdu, kentin göğsünü kabarttı.


Buna göre, 16 tıp fakültesi, 9 diş hekimliği ve eczacılık fakültesi, 16 elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği, 10 mimarlık, 31 moleküler biyoloji ve diğer mühendislikler, 12 hukuk fakültesi, 11 psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 60 ilahiyat fakültesi, 7 milli savunma üniversitesi, 11 devlet konservatuvarı, 137 iktisadi ve idari bilimler, 108 sağlık bölümleri, 82 eğitim fakültesi, 140 fen-edebiyat fakültesi, 295 diğer fakülte ve bölümleriyle 257 meslek yüksekokulunu kazanan toplam bin 202 öğrenci üniversiteli oldu.




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