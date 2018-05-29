GASMEK’in yaz kursları başlıyor

GASMEK, yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Eğitim, sanat, müzik ve sporun iç içe geçtiği yaz okullarında çocuklar eğlenirken öğrenmenin de keyfine varıyor. Çocuklar GASMEK’te bir yandan eğitim alırken diğer taraftan sosyalleşerek boş vakitlerini değerlendirme fırsatı bulabiliyor. Gençlerin ve çocukların en fazla ilgi duydukları alanlar dikkate alınarak planlanan birçok branştaki eğitimler, GASMEK kurs merkezlerinde 18 Haziran’da başlayacak. Yaz eğitimleri arasında çocukların hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri hem de eğlenceli vakitler geçirebilecekleri branşlar yer alıyor. 8-16 yaş grubu için açılan bilişim teknolojileri, kişisel gelişim, müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, güzellik ve saç bakım kursları, yiyecek-içecek hizmetleri, yabancı diller, sınav hazırlık grupları ile spor alanlarındaki birçok önemli branş dikkat çekiyor.

Yetkililer, yaz kursundaki branşlar için son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğunu belirttiler. Ön başvurularını ise GASMEK kurs merkezlerinden veya GASMEK web sitesinden yapabileceğini vurguladılar.