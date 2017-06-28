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28 Haziran 2017 10:30

GASMEK’te 12 TEOG birincisi çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarına (GASMEK) bağlı etüt birimlerinden destek alan 12 öğrenci Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

GASMEK’te 12 TEOG birincisi çıktı

28 Haziran 2017 10:30


Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, insanları hayata hazırlamak ve onlara destek olmak için GASMEK’i hayata geçirdi.


Bu kapsamda özellikle dezavantajlı bölgelerde kurs merkezleri açan GASMEK, sanat ve meslek kurslarının yanı sıra eğitime destek kursları ile öğrencilerin başarılı olması için de eğitimler veriyor.


Yaklaşık 9 ay ücretsiz destek kurslarına katılan öğrenciler, TEOG’ta yüksek başarılar elde etti.


Bu çerçevede kursa gelen Gamze Kara, Bayram Anıl Mekik, Tülay Şevval Korucu, Zehra Oğuz, Merve Yanık, Sekan Çalışkan, Ertugrul Tunçdemir, Fatma Çalışan, Fatma Metinol, Deniz Külek, Ayşe Sakar, Mehmet Can Kaya TEOG ikinci dönem sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Bunun yanı sıra 221 öğrenci 100 üzeri net yaparak başarılı oldu.


Gaziantep’in gururu olan öğrenciler, başarılarında büyük katkısı olan öğretmenlerine teşekkür etti.


2016 - 2017 eğitim döneminde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 1738 kişi destek kurslarına katılım sağladı.




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