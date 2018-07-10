GASMEK’ten robotik kodlama kursu

GASMEK, bünyesinde Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) STEM Maker ve Robotik Kodlama Kursu açtı.

Çocuklara, eğitimcilere ve mühendislere olmak üzere 3 kategoride ücretsiz eğitim vermek amacıyla hazırlanan kurslar, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. GASMEK bu eğitimlerle fırsat eşitliği ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefliyor. STEM son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de önem kazanmış bir eğitim modeli. Çocuklara; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanında bilgi üreterek öğrenmeyi sağlayan yapılandırmacı yaklaşım temelinde bir eğitim modeli. İlkokul ve Ortaokul olmak üzere iki kategoride tamamen ücretsiz şekilde eğitim alan çocuklar, okulda öğrendikleri fizik, kimya ve matematiksel kavramları uygulamalı olarak öğreniyorlar. GASMEK laboratuvarlarında çocuklara olduğu gibi tüm okullarda bu eğitimin yayılması ve fırsat eşitliğini sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ve özel okullarda görev alan veya henüz eğitimine devam eden öğretmen adaylarına tamamen ücretsiz STEM eğitimleri veriliyor.

Bilişim, Elektronik, Endüstriyel ve Makine gibi mühendislik alanlarında eğitim almış teknisyenlere ve mühendislere veya bu alanlarda eğitimine devam eden öğrencilere yönelik verilen bu ücretsiz eğitimlerde; bireylerin ufuklarının açılmasını sağlayarak, öğrendikleri akademik bilgileri laboratuvar ve atölye ortamında uygulamaları sağlanıyor.