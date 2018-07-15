GASMEK’ten yararlandı iş kadını oldu

Kendi işini kuran genç iş kadını, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, ev kadınlarını cesaretlendiren çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren GASMEK, 25 kurs merkeziyle, bugüne kadar 316 branşta 180 bin mezun verdi. Binlerce mezun arasından sıyrılan Heple Aslan isimli genç kadın, açtığı işyeriyle iş kadını oldu.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesinde yaşayan Aslan, GASMEK’in açtığı dikiş nakış kursuna gitti, el becerisini geliştirdi, akranlarına örnek oldu. Saha gezisi kapsamında Vatan Mahallesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in tesadüfen girdiği terzi dükkânında Heple Aslan’la tanıştı. Genç kadının, GASMEK kursundan yararlandığını öğrenen Şahin, onunla sohbet etti, yaşam hikayesine ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küçük dokunuşların kadın hayatında önemli işlere vesile olduğunu belirterek, “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlar, bizim değerimizdir, onları önemsiyoruz, belediye bünyesindeki kurslar, kadınlarımızın ufkunu açtı. GASMEK’in dikiş nakış kursuna giden kardeşimiz, bu branşta el becerisini geliştirmeyi başardı. Bu çok önemli bir iş. Artık o, geleceğe güvenle bakabiliyor, ayakta durabiliyor. Büyükşehir olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini toplamak, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor, umutlandırıyor” dedi.

İşyeri sahibi Heple Aslan ise, GASMEK bünyesinde açılan dikiş nakış kursuyla el becerisini geliştirdiğini aktararak, “Terzi dükkanı açmaya karar verdim. Bir yıl önce işyerimi açtım. Mahalleli kadınlara elbise dikmek, onların elbiselerini tamir etmek hoşuma gidiyor. Para kazanmaya başladım, kendime güvenim arttı, ufkum gelişti, sosyalleştim. Daha iyi bir gelecek için çalışıyorum. Hayattaki beklentilerim değişti, nasip olursa işyerimi büyütmeyi düşünüyorum. Kadınlara, fırsat verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.