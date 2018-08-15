GASMEK’ten yaz okulu final şenliği

Şenlikte çeşitli kurslara katılan bin 500 öğrenciye sertifikaları verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren GASMEK yaz etkinlikleri kapsamında açılan yaz okulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını aldı. GASMEK, yaz okulunda 28 alan 225 branşta öğrencilere eğitim vererek, yaz dönemini tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy’un katılımıyla Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde gerçekleştirilen GASMEK Yaz Okulu Final Şenliği’nde öğrenciler, yeteneklerini sergiledi. Şenlik boyunca, hem kabiliyetlerini geliştiren hem de yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme fırsatı bulan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.

Çocuk korosu, halk oyunları ve daha birçok görsel branşlarda eğitim alan minik öğrencilerin gösterileri dikkati çekti. GASMEK orkestrası, katılımcılara keyifli bir müzik ziyafeti sundu. Sosyal sirk gösterisi ise izleyenlerden geçer not aldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, bol bol alkışlandı.

Fen Lisesi’ni kazanan öğrencilerin de unutulmadığı GASMEK Yaz Okulu Final Şenliği, yaz okulu boyunca eğitimlere katılan öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.