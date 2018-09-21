Gastroantep uluslararası festival markası olma yolunda

Fuarlar gibi festivallerin de kentlerin ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade eden Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan Vali Yerlikaya ve Başkan Şahin'i kutlayarak “Gaziantep'e marka bir festival kazandırmak için yapılan çalışmaları destekliyor, emeği geçenlere kentimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan konuşmacı olarak katıldığı Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali'nin açılış töreninde katılımcıların ilgi odağı oldu. Gaziantep mutfak kültürünün gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan Tahir Tekin Öztan'a teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Öztan'ın geçmiş yıllarda Gaziantep'te gerçekleştirdiği Gaziantep Yiyecekleri ve Şire Festivalleriyle kentin adını duyurmada önemli roller üstlendiğini ifade etti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'da Tahir Tekin Öztan'ı kutlayarak Gaziantep yemeklerini bastırdığı kitaplarla ölümsüzleştirdiğini ifade etti.

Vali Yerlikaya ve Şahin zorlu ve önemli bir görev üstlendi

Katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, dünyanın en önemli mutfak kültürüne sahip olan Gaziantep'te gerçekleştirilen festivalin Türkiye'nin geçirdiği şu zorlu günlerde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Gaziantep Valimiz Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i yürekten kutluyorum. Ülkemiz için kritik bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde ülke ve Gaziantep ekonomisine büyük katma değerler kazandıracak olan böylesine güzel ve anlamlı bir festivalin gerçekleştirilmesi çok önemli. Gaziantep Mutfak Kültürü ve sahip olduğumuz değerler elbette tanıtıldıkça zenginliğimiz değeri ortaya çıkacak ve bizlere önemli dönütler sağlayacaktır. Gaziantep'in önümüzdeki süreçte bir festivaller kenti olması için üstlenilen misyon ve sağlanan başarıyı yürekten kutluyorum. Geçmişte gerçekleştirdiğimiz Şire Festivallerimizi önümüzdeki yıllarda da daha geniş kapsamlı olarak gerçekleştireceğiz. Bugün dünyanın birçok ülkesinden kentimize gelen ünlü şefleri ve değerli katılımcıları Gaziantep'te görmek bizler için gurur kaynağı. Festival süresince Gaziantep'te birçok etkinliğe katılacağız. Kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Sahan Restoranlar Zincirinin sahibi olan Tahir Tekin Öztan Gelenekten Geleceğe Gaziantep adlı kitapla Gurme Kent Gaziantep adlı iki ciltlik kitapların da yazarı olup Gaziantep ve Türk mutfağının tanıtımı için uluslararası birçok projede görev almaya devam ediyor.