Gastronomi kenti Gaziantep’te kadınlar ön saflara geçiyor

Yüksek Gıda Mühendisi Zehra Mart, Gaziantep’in en büyük catering firmalarından birini ekonomiye kazandırırken aynı zamanda restaurant işletmeciliği için de diğer kadınlara örnek oldu.

Civan Catering Hazır Yemek Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Civan Restaurant İşletmecisi Zehra Mart, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle başlatılan çalışma kapsamında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun "Yaratıcı Şehirler Ağına" giren Gaziantep’in, bu alanda Türkiye’nin öncü şehri olma özelliğini kazandığını ve kendi dalının Nobeli’ni aldığını belirterek, “Gaziantep mutfağını dünyanın en önemli mutfaklarından birisi olduğunun resmen kabul edilmesi bizlerin de ufkunu açtı ve cesaret verdi” dedi.

Yemek üretimi ve restaurant işletmeciliği gibi emek ve hizmet yoğun bir sektörde genelde erkek egemenliğinin ağır bastığını ifade eden Mart, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in kadınları teşvik etmesi bizlere büyük cesaret verdi. Bazılarının değimiyle, biz kadınlar ‘elimizin hamuruyla’ bu sektörde de büyük başarılar kazanacağız. Yemek sektöründe çok daha fazla kadın girişimciye ihtiyaç olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.