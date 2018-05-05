Gastronomi kentinde ulusal yemek yarışması

Jüri Başkanlığını milli şef Tahir Tekin Öztan’ın yaptığı yarışmanın iki gün süreceği ve 4 ayrı kategoride gerçekleştirileceği açıklandı.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından ilk kez Gaziantep’te organize edilen Ulusal Yemek Yarışması start aldı. İki gün sürecek olan yarışmaya 150’nin üzerinde yarışmacının katılacağı ve yarışmaya katılmak için Türkiye’nin dört bir yanından ünlü şefler ve ekiplerinin de geldiği açıklandı. Jüri Başkanlığını Milli Şef Tahir Tekin Öztan’ın yaptığı yarışmaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yarı sıra birçok özel şirket destek veriyor. Yeni yetişen nesillere Gaziantep yemeklerinin doğru tanıtılması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Jüri Başkanı Tahir Tekin Öztan, Gaziantep’te bu tür yarışmaların sürekli yapılması gerektiğini ve ünlü şeflerle yeni yetişen gençliğin buluşturulmasının gastronomi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Öztan yarışma öncesi yaptığı açıklamada “Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından ilk kez Gaziantep’te organize edilen Ulusal Yemek Yarışması isabetli bir kararın uygulamaya konmuş halidir. Yarışmalar beraberinde birçok önemli sonuç ortaya çıkarır. Burada yarışmanın birincisi ikincisi olmak önemli değil, önemli olan alanında ulusal ve uluslararası başarı elde etmiş olan ünlü şefleri yeni yetişen aşçı adayları ve yeni nesillerimizle buluşturmaktır. Kentimizin aldığı gastronomi unvanının ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yeri bulmasında bu tür yarışmalar da büyük önem taşımakta. Bugün burada görmek istediğim insanları göremiyorum. Sanırım yoğun programları var. Ama önemli olan bugün halkımız burada. Gastronominin mimarları burada. Gastronomiyi tanıtacak olan yeni nesillerimiz burada ve Gaziantep mutfağının en önemli yemeklerini ustaca yapıyorlar” dedi.

Bir ülkenin tanıtımı mutfaktan geçer

Ülke tanıtımının mutfak kültüründen geçtiğinin de altını çizen Şef Tahir Tekin Öztan yaptığı değerlendirmede, “Bugün farklı ülkelere bakıyoruz olmayan mutfak kültürleriyle global pazarda bir numara ve gastronomi pastasının en büyük bölümünü alıyorlar. Ülkemiz mutfak kültürüyle dünyada bir numara ama bunun pazarlamasında sorun var. Tanıtım yetersizliği var. Tanıtımla ilgili bizler üzerimize düşenleri yapıyoruz ama asıl taşın altına elini koyması gerekenlerin ciddi ve büyük projelerle tanıtımı desteklemesi ve gerek Gaziantep’in gerekse Türkiye’nin gastronomi turizm pastasından yeterli payı almasını sağlaması gerekiyor. Festivaller ve yarışmalar bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Bizler bu tür etkinliklerin destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yarışmanın Gaziantep’e önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ulusal yarışmanın ilerleyen süreç içerisinde uluslararası boyuta taşınmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İki gün sürece yarışmada bir ilk başarılıyor

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından ilk kez Gaziantep’te organize edilen Ulusal Yemek Yarışmasının önemli bir ilki başardığının altını çizen Şef Fazilet Kahraman bu tür yarışmaların arttırılması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade ederek “Bu projenin gerçekleştirilmesi için gerekli kurum ve kuruluşların kapısını çok çaldık. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in desteğiyle Festival Park bize tahsis edildi. Bu yarışma Türkiye’nin yarışmasıdır, bu yarışma Gaziantep’in yarışmasıdır ve bu yarışma kültürlerle nesillerin buluşturulma yarışmasıdır. Bugün genç aşçı adaylarımız ünlü şeflerle bir araya gelme şansı yakalamıştır ve toplumun bütün kesimlerinden kadınlarımız yarışmaya katılarak hünerlerini göstermeye çabalamaktadır. Biz kültürümüze ve yeni nesillerimize sahip çıkmak zorundayız. Federasyon olarak ta öyle yapıyoruz. Önümüzde ki süreçte de bu yarışmalarımızın devamını yapacağız. Tanıtımla ilgili kurum ve kuruluşlarımızın işin içerisinde olmasını ve bu tür yarışmaları desteklemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gastronomi iki şefin tek elinde değildir

Gaziantep’in ve ülke tanıtımının festivaller ve etkinliklerden geçtiğine dikkat çeken Şef Fazilet Kahraman tanıtımın iki şefin tek elinde olmayacağını ve buna kimsenin izin vermeyeceğini ifade ederek, “ Gastronomi iki şefin tek elinde değildir, olmamalıdır da. Bu kentin yetiştirdiği yüzlerce ünlü şef var. Bunların bir araya getirilmesi ve gastronomi kenti için nelerin yapılabileceğinin masaya yatırılması gerekmektedir. Bu bir başlangıçtır federasyon olarak devamlılığını gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürdüreceğiz. Biz bütün şeflerimizi kucaklamak, bir olmak birlik olmak zorundayız. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızdan bu konuda ki desteği de bundan sonraki süreçte alacağımıza eminiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve proje sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve özel şirketlerin desteğiyle Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından organize edilen Ulusal Yemek Yarışmasının iki gün süreceği ifade edildi.