GAÜN bahar şenliğinde başarılı olanlara ödülleri verildi

Geleneksel Bilim Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında; üç gün süren ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenliklerde dereceye girenlere ödülleri şenlik alanında yapılan törenle verildi.

Bilek güreşi bayanlar kategorisinde birinci Sevinç Pekmezci, ikinci Firdevs Ertuğrul, üçüncü Elif Kılınç oldu. Bilek güreşi erkekler kategorisinde ise birinci Mehmet Deniz, ikinci Ali Çalakan, üçüncü Erkan Levent Küçükler oldu.

Dart yarışları bayan kategoride birinci Safiye Erol, ikinci Fatma İpek Mercimek, üçüncü Şerife Büyükbürkin olurken, Dark erkekler kategorisinde ise birinci Şahin Çelik, İkinci Ahmet Atasoy, Ömer Örs oldu.

Ayak tenisi takım müsabakalarında birinci olan takım Seyfettin Aslan, Veli Kaya, Osman Yıldız, ikinci olan takım İshak Akdağ, Bayram Değer, Mevlüt Alhan, üçüncü olan takım ise İlhan Öz, Burak Kılıç ve Kılıç Aslan’dan oluşan takım oldu.

Penaltı atışları bayanlar kategorisinde Zeliha Kornek birinci, Gülcün Yüksel ikinci ve ZeynepTaşkın üçüncü olurken, erkekler penaltı atma kategorisinde birinci Muhammed Küçükaslan, ikinci Bünyamin Tapan, Semih Çiçek ise üçüncü oldu.

Halat Çekme müsabakalarında ise Grup Göktürkler birinci, Kafkas Kartalları ikinci ve Çılgın Gençler grubu üçüncü oldu.

Basın bowling turnuvasında ödüller sahibini buldu

Şenlikler kapsamında ilk kez düzenlenen Basın Bowling turnuvasında birinci olan Sağlık Dünyası Gazetesi’nden Bülent Gezen’e birincilik madalyası ve 6 aylık GAÜN Sporium ücretsiz üyelik belgesi, ikinci olan Sağlık Dünyası Gazetesi’nden Tekin Albayram’a ikincilik madalyası ve 3 aylık GAÜN Sprorium ücretsiz üyelik belgesi, üçüncü olan Telgraf Gazetesi’nden Güven Sert’e üçüncülük madalyası ve 1 aylık GAÜN Sprorium ücretsiz üyelik belgesi GAÜN Kültür Müdürü Mustafa Aslan tarafından takdim edildi.