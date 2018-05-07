Gaün Bahar Şenlikleri Başlıyor

Geleneksel Bilim Kültür ve Sanat Şenlikleri (Bahar şenlikleri) 8-9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde GAÜN Şenlik alanında yapılacak. Açılış töreni 8 Mayıs 2018 Salı günü saat 17.00’de GAÜN şenlik alanında yapılacak olan bahar şenliklerinde Derya Uluğ, Orhan Ölmez ve Buray gibi birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek.

Şenlik kapsamında halat çekme, penaltı atışı, bocce, dart ve ayak tenisi gibi rekreasyon etkinlikleri de yapılacak. Ayrıca öğrencilerin çocuklarını bir nebze olsun tekrar yaşayabilmeleri için çelik çomak, misket, topaç, yedi kule, beş taş, uzun eşek, birdir bir ve güvercin taklası gibi eski oyunlar da oynanacak. Şenliğin akşam etaplarında ise Türk Halk Müziği Konseri, pop ve rock konseri ve ünlü sanatçıların konserleri olacak.