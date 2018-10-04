Gaün bilgi işlem daire başkanlığından eğitime destek hizmeti

Gaziantep Üniversitesi'nde aralarında öğrenci akademik ve idari personelin de bulunduğu toplam 611 üyeye online olarak uygulamalı ileri düzey excel ve word eğitimi düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Laboratuvarında düzenlenen ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Uygulamalı İleri Düzey Excel ve Word Eğitimi” Projesi çerçevesinde 398 öğrenci, 130 İdari Personel ve 83 Akademik Personel olmak üzere toplam 611 üye online eğitim sitesinden ücretsiz olarak faydalandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 96 kişiye sertifika verildi. 2019 Yılının sonuna kadar ilgili öğrencilerin sisteme dahil olması için çağrı da bulunan GAÜN Bilgi İşlem Daire Başkanı Celal Dikici, "Vidoport.com kendini geliştirmek isteyen, kariyerinde ilerlemek isteyen, kısacası profesyonel kariyerini ve kişisel gelişimini ilerletmek isteyen herkes için hazırlandı. Kursa gitmeye gerek kalmadan, evde, okulda, ister cep telefonundan, isterseniz tabletten eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Vidoport.com üzerinde; İleri Düzey Excel, Excel Raporlama- MS-Office Programları - Virüs Programı Eğitimleri - SQL, Web Programlama, Windows 8 Eğitimleri - Google Drive Eğitimleri - Libre Office Eğitimleri - Muhasebe Programı Eğitimleri gibi çok sayıda eğitim seti bulunuyor” diye konuştu.

GAÜN Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak, örgün eğitime devam eden öğrencilere ve personellere digital eğitim imkanı sunmaya ve eğitime destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Dikici, “İnternet üzerinde her konuda çok sayıda ücretsiz video var. Bu videolar, genelde amatör çekim ve belirli bir ders sırası izlenerek sunulmuyor ve düzenli olarak güncellenmiyor. Bu tür videolardan verim alınması çok mümkün olmamaktadır. Vidoport.com üzerindeki eğitimlerinizi tamamlayabilir, sertifikanızı alabilirsiniz. Kasım 2016 yılında yapılan protokol ile 2 yıldır online eğitim verilmekte olup, 2019 Aralık ayına kadar devam edecek. Vidoport.com ile Gaziantep Üniversitesi arasında yapılan protokol ile Akademik (gantep.edu.tr) ve öğrenci (mail2.gantep.edu.tr) mailine sahip olan kişiler, word, excel, power point gibi bilgisayar ofis programları, SQL dersleri, web programlama, google araçlar, muhasebe, prezi gibi dersleri çevrim içi ücretsiz eğitim alabilecek" diye konuştu.

Dikici başvuruların ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sekreterliğinden alınacak e-mail ile vidoport.com sitesine başvuruların yapılacağını belirtti.