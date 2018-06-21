GAÜN’ de 3. Uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi

Uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresi” GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

3. uluslararası mesleki ve teknik bilimler kongresinin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, katılımcılara seslenerek, ”Elinizdeki imkanları eğer çok fazla dağıtır, odaklanamazsanız spesifik, ihtisaslaşmış belli alanlar oluşturmazsanız ve ürün çıktısında sorun yaşarsınız” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür,“ Ara eleman değil aranan eleman yetiştirmek zorundayız. Genel anlamda üniversitelerde, meslek yüksekokullarında özellikle de taşraya yakın bölgelerde eğitim veriliyorsa ve yeterli sayıda öğretim görevlisinin olması lazım. Dökme su ile ne kadar değirmen çevrilebilir. Endüstri 4.0’a geçiyor, bunun alt yapı güçlülüğü açısından teknik elemanınız gerçekten iyi bir eğitim alıp sanayide aranan eleman olmadıysa o zaman yetişen elemanların geleceği, vizyonu nasıl olacak Bu kongrelerin tartışma mekânı olduğunu düşünüyorum. Sizlerin bu konuları açık açık tartışmanız gerekiyor. Sorunları halı altına süpürmekle kaybolmadığını hepimiz biliyoruz. Sanayi alanında özelikle büyük atılımlar yapacağız, potansiyelimiz çok güçlü ama alt yapı elemanında, teknik donanımlarla birlikte eğitim almış, kalifiye eleman olması gerekir” şeklinde konuştu.

Kongre Başkanı ve Teknik bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Erkmen, kongreye katılımının yoğun olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Erkmen, “Kongreye bu kadar ilgi beklemiyorduk. 4 Salonda kongre yapmayı planlıyorduk ama yoğun katılımlardan dolayı 10 salona çıkarttık. Yaklaşık olarak bin 500 civarında bildiri geldi, bildirilerin beşte biri elendi, bin 200 civarında bildiri kongremizde sunuluyor. 625 konuşmacı kongrede bildiri sunacak. Aynı zamanda kongrede sanata da yer verdik. Bu anlamda makine, metal, kuyumculuk, tarım gibi sergilere de yer verdik ve iki gün boyunca GAÜN Mavera Kongre Merkezinde sergilenecek. Gaziantep’te kaliteyi, bilimi ve sanatı öne çıkaran bir kongre düzenliyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Prof. Dr. Ariz Avaz Gozelov ve Prof. Dr. Cengiz Kahraman tarafından sunumları gerçekleştirdi. Semazen gösterimi sonrasında GAÜN Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi Fuaye alanında sergi açılışı yapıldı. Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni Prof. Dr. Ariz Avaz Gozelov tarafından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e yazdığı kitap hediye edildi. Teknik bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Erkmen tarafından da GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir’e günün anısına hediye takdim edildi.

Yaklaşık bin 200 konuşmacı GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi ve TBMYO Konferans salonlarında bildirilerini sunacak.