GAÜN Eğitim Fakültesi’nden mavi kapak toplama projesi

GAÜN Eğitim Fakültesi öğrenci temsilcilerinin de katkılarıyla projeye destek amacıyla Gaziantep Eğitim Fakültesi bahçesinde kermes düzenlendi. Kermeste yiyecekler kapak karşılığı satılarak yaklaşık 150 kilo kapak toplandı. Ayrıca, Mavi Kapak Toplama Projesi’ne destek olmak ve farkındalık oluşturmak için fakülte bölümleri arasında GAÜN Sporium’da mavi kapak futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva öğrencilerin desteği ve katılımıyla başarılı olarak geçerken birinci, ikinci ve üçüncü takımların oyuncularına madalya verildi. Birinci takımın kupasını ise Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tunç ve Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt tarafından verildi. Kampanya hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tunç, “Mavi Kapak Toplama Projesi, Dekanlığımızca öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerine katkılarının desteklenmesi ve duyarlılıklarının geliştirilmesi amacıyla başlatıldı. Bu ve bunun gibi her türlü projede öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Aynı zamanda proje, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamına alınmış olup, söz konusu projede görev alan öğrencilerimizin katkıları dersi veren öğretim üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca bu projede, gerek Fakültemizden projenin başlaması için talepte bulunan İngilizce Öğretmenliği Programı 1. sınıf öğrencisi Ali Fırat Yüksel’e, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. F. Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu’na ve Bölüm akademisyenlerine, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 3.sınıf öğrencileri Metin Aydoğdu ve Rıdvan Özmen’e, görev alan idari personelimize, öğrenci temsilcilerimize ve gerekse Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir ile ekibine, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Matbaa Müdürü Tahsin Kılıç ile ekibine, GAÜN Sporium Müdürü M.Adem Demirezer ile ekibine ve katılan bütün öğrencilerimize destekleri ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.