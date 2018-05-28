GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Getham’a ziyaret

Dr. Ebru Çoruh, Doç.Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ve bölüm öğrencileri Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezini (GETHAM) ziyaret etti.

Genç girişimcilere çeşitli imkanlar sunan GETHAM’e gerçekleştirilen ziyarette gerçekleştirilen söyleşide, GETHAM’in kuruluşu ve amaçları hakkında bilgi verilerek, üretim sırasında kullanılan imkanlar ve cihazlar tanıtıldı. Faaliyette olan tasarımcılar ve onların tasarım fikirleri hakkında sunum yapılarak, öğrenciler girişimciliğe adım atma konusunda teşvik edildi.

Öğrenim hayatının sonuna gelen ve iş hayatı için kaygı yaşayan tasarım öğrencileri, farkındalık ve teknik kapasitelerinin arttırılması amaçlanan projelerini bu merkezde değerlendirebilecek, bu süreçte de eğitim, danışmanlık, ürün geliştirme hizmetleri gibi pek çok olanaktan yararlanabilecek.