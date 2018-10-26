GAÜN Hastanesi “Hasta Hakları Günü”nde hastaları unutmadı

Hastanenin Hasta Hakları birimi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edilip, hasta hakları biriminden de bilgilendirici broşürler dağıtıldı. 26 Ekim Hasta Hakları Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte hasta hakları biriminde broşürlerin dağıtılmasının yanı sıra klinikte tedavi gören hastalara ve yakınlarına da hakları ve sorumlulukları anlatıldı.

Unutulmamış olmanın mutluluk verdiğini ifade eden hasta ve yakınları, bu ince yaklaşımdan dolayı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak memnuniyetlerini dile getirdi.