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11 Mayıs 2018 16:46

GAÜN hastanesinde çocuklar için kermes

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pediatri servisinde, hastanede tedavi gören çocuklar için kermes düzenlendi.

GAÜN hastanesinde çocuklar için kermes

11 Mayıs 2018 16:46


Pediatri Sorumlu Hemşiresi Arzu Küsmüş öncülüğünde, servis çalışanları ve gönüllülerin katkıları ile düzenlenen etkinlik hastanenin poliklinik girişinde yapıldı.


Etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden Küsmüş, Pediatri servisinde yatan çocuklar yararına ramazanda erzak yardımı ve bayramlık almak için bu kermesin düzenlendiğini söyledi. Küsmüş, “Bu organizasyonda hastane yönetimimiz, hastane yemekhanesi, sendikası, hemşirelerimiz, gönüllülerimiz başta olmak üzere birçok insan elini taşın altına koydu. Ve böylelikle çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Biz bu tür etkinlikleri sıklıkla yapıyoruz. Sayın Başhekimimiz Doç. Dr. Suat ZENGİN ve hastane yönetimimiz bizi her zaman destekledi. Bizim hasta potansiyelimiz genellikle kırsal kesimden oluyor ve bu hastaların çoğu uzun süreli tedavi gören hastalar. Bu bayram bu hastalarımızı mutlu etmek istedik. Hastalarımızın bir nebze de olsa huzur bulması için yüzlerinin gülmesi için servisimizde de bu tür etkinlikler yapıyoruz. Ve herkesi bu etkinliklerimize destek vermeye bekliyoruz. Emeği geçenlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.




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