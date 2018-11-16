GAÜN Hastanesi'nde “Dünya Diyabet Günü” etkinlikleri

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde “14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında diyabete farkındalık kazandırmak amaçlı bilgilendirme standı açıldı ardından ise eğitim toplantısı düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabet farkındalığını arttırmak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hastaneye gelen vatandaşların bilinçlendirilmesi için diyabet standı açıldı. Stantta diyabet ile ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra kan şekeri ölçümleri de yapıldı.

Standa gelen vatandaşların ölçümlerinin yapılmasının ardından, hastane oditoryumunda “Diyabet ve Aile” konulu bilgilendirme programı da düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı ile Diyabetle Yaşam Derneği Gaziantep şubesi iş birliğinde düzenlenen programda diyabetle ilgili tüm merak edilenler konuşuldu.

Toplantıda Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersin Akarsu, Doç. Dr. Suzan Tabur, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Keskin, Uzman Dr. Emel Hatun Aytaç Kaplan, Öğr. Gör. Murat Karaoğlan, Diyetisyen Demet Taş ve Diyabetle Yaşam Derneği Gaziantep Şubesi Dernek Başkanı Hülya Şen Oktav, Diyabet Hemşireleri Fatma Temiz ve Suzan Telli konuşmacı olarak yer aldı.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'in de katıldığı programa diyabetli çocuklar ve ebeveynleri, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyabetli bir bireyin olduğu ailelerde, ailenin diyabetle ilgili bilgisinin olması gerektiğini vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü haftasındayız. 14 Kasım İnsülini bulan Dr. Frederick Banting'in doğum günü olması sebebiyle dünya diyabet günü olarak kabul edilmiştir. İnsülin 1921 yılında keşfedildi. Bir insana ise ilk defa 1922 yılında uygulandı. O günden bu yana diyabet tedavisinde çığır açıldı. Gün geçtikçe insülinler geliştiriliyor ve yeni insülinler üretiliyor. İnsülinin yanı sıra diyabet alanında birçok ilaç da mevcut. Toplumdaki diyabetin büyük çoğunluğunu Tip 2 diyabeti oluşturuyor. Ülkemizde yüzde 13.7, Gaziantep'te ise 15.2 diyabet sıklığı söz konusudur. Biz her dünya diyabet gününde hastanemizde ücretsiz kan şekeri ölçümlerinin yapıldığı stantlar kuruyoruz. Bugün 500 kişinin kan şekeri ölçümlerini yaptık. Bu ölçümler neticesinde 50 kişinin kan şekerinin diyabet düzeyinde olduğunu belirledik. Çoğu kişi diyabetle ile karşı karşıya kaldığının farkında olmuyor. Bu açıdan bu tür etkinlikler diyabet farkındalığı oluşturmak adına iyi bir vesile oluyor. Diyabetli kişilerin hayatını kolaylaştırmak lazım. Bir gün diyabeti ortadan kaldıracak bir tedavi şekli olmasını ümit ediyoruz. Şu anda ki hedefimiz diyabetin oluşturacağı komplikasyonları engellemektir. Bu yıl ki Dünya Diyabet Günü'nün teması Diyabet ve Aile'dir. Ailenin diyabetle ilgili bilgisinin olması gerekmektedir. Diyabetli bir bireyin olduğu ailede yaşam tarzı da ona göre ayarlanmalıdır. Bu diyabetin tedavisi açısından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Hastane Oditoryumu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme programı sonrasında diyabet tedavisi gören çocuk hastalar için eğlence programı da düzenlendi.